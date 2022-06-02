В Україні запрацювала платформа допомоги українцям "Поряд": як нею користуватись

З початком війни мільйони наших співгромадян, на жаль, потрапити у непрості ситуації і потребують допомоги. Задля вирішення питань та надання допомоги тим, кому вона необхідна, було створено портал "Поряд".

"Наша мета проста: зробити так, щоб той, хто потребує допомоги, отримав її від тих, хто поряд. Без десятків волонтерських чатів та постів у соціальних мережах. Все в одному місці, просто і зручно. Допомога в декілька кліків", — говорять організатори платформи.

Щоб попросити про допомогу, потрібно зайти на сайт "Поряд" та заповнити коротку форму з інформацією про те, яка саме допомога вам потрібна. Далі українці, які поряд та можуть допомогти, побачать заявку на порталі та зв’яжуться з вами.

Для того щоб допомогти, потрібно лише вибрати свій регіон. Усі запити про допомогу відсортовані за категоріями, обрати можна ту, яка найбільше підходить вам. Вже зараз на сайті люди просять, можливо, саме про вашу допомогу.

Зазначається, що платформа "Поряд" – не є волонтерською організацією. Це сервіс для розміщення запитів та їхнього пошуку.

Платформа створена командою однодумців за ініціативи народного депутата Олександра Качури.

"Завдяки порталу "Поряд" волонтерський рух України стане ще ефективнішим. Не потрібно буде більше моніторити десятки чатів та груп в соціальних мережах, всі актуальні запити тепер в одному місці", — йдеться на сайті платформи.