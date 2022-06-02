В Украине заработала платформа помощи украинцам "Поряд": как ею пользоваться

С началом войны миллионы наших сограждан, к сожалению, попали в непростые ситуации и нуждаются в помощи. Для решения вопросов и помощи тем, кому она необходима, был создан портал "Поряд".

"Наша цель проста: сделать так, чтобы нуждающийся получил ее от тех, кто рядом. Без десятков волонтерских чатов и постов в социальных сетях. Все в одном месте, просто и удобно. Помощь в несколько кликов", — говорят. организаторы платформы.

Чтобы попросить о помощи, нужно зайти на сайт "Поряд" и заполнить короткую форму с информацией о том, какая помощь вам нужна. Далее украинцы, которые рядом, могут помочь, увидят заявку на портале и свяжутся с вами.

Чтобы помочь, нужно только выбрать свой регион. Все запросы о помощи отсортированы по категориям, выбрать можно наиболее подходящую вам. Уже сейчас на сайте люди просят, возможно, именно о вашей помощи.

Отмечается, что платформа "Поряд" – не является волонтерской организацией. Это сервис для размещения запросов и поиска.

Платформа создана командой единомышленников по инициативе народного депутата Александра Качуры.

"Благодаря порталу "Поряд" волонтерское движение Украины станет еще эффективнее. Не нужно будет больше мониторить десятки чатов и групп в социальных сетях, все актуальные запросы теперь в одном месте", — говорится на сайте платформы.