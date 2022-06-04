"Долітався": уламки збитого російського вертольота підняли з дна Київського водосховища (фото, відео)

росія почала втрачати свої "вертушки" з першого дня широкомасштабного вторгнення в Україну.

Українські військові, які успішно знищують хвалені російські бойові вертольоти К-52 "Алігатор", почали скорочувати повітряний парк країни-агресора з самого початку широкомасштабного вторгнення, доказом чого є підняті з дна Київського водосховища уламки збитої в перший же день нападу ворожої машини.

Цією інформацією, а також відео та фото піднятих уламків опублікував на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук начальник ГУ Нацполіції України у Київській області Андрій Нєбитов.

Доставлені на сушу уламки російської "вертушки"

"Долітався… Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше те, що від нього залишилося після чудової роботи Збройних сил України", — написав Нєбитов.

Разом із уламками на поверхню також витягли останки двох російських військових, які вторглися на ньому в Україну.

"Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться", — зазначив голова обласного главку поліції.

Уламки російського вертольота

За попередніми даними, ворожу "вертушку" підбили в перший день війни, 24 лютого.

Відео підняття уламків російського вертольота

Як повідомлялося, за сто днів вторгнення в Україну окупаційна армія втратила близько 175 вертольотів різних типів та модифікацій.

Численними доказами успішної роботи українських воїнів у цьому напрямі є залишки ворожих "вертушок", які знаходять та публікують українці.