Бої на півдні України продовжуються: у ЗСУ розповіли про втрати ворога

У ОК "Південь" розповіли про втрати окупантів за добу

На півдні України продовжуються бойові дії, а окупаційні війська продовжують зазнавати втрат під ударами української артилерії та авіації.

Як повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь" за попередню добу там було ліквідовано ще 28 окупантів та 10 одиниць техніки.

Зазначається, що над Миколаєвом та на Херсонщині розрахунки ППО підбили два безпілотники "Орлан", крім того, також було збито квадрокоптер, за допомогою якого росіяни вели розвідку.

Крім БПЛА українські захисники змогли знищити гаубиця "Мста-Б", командно-штабну машину та п’ять одиниць іншої техніки.

Також повідомляється, що у Миколаївській та Херсонській областях за позиціями окупантів було нанесено авіаудари українською авіацією. Втрати ворога уточнюються.

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Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у Запорізькій області у лавах росіян стався конфлікт на етнічному ґрунті. В результаті група кадировців завдала по позиціях бурятів "парочки артилерійських ударів". Після цього військове керівництво вирішило розвести ці два угруповання та направило бурятів на Херсонський напрямок, а кадировців відправило до Сєвєродонецька.