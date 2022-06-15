ЗСУ завдали потужних ударів по росіянам у Херсонській області: знищено десятки одиниць техніки

Окупанти за добу втратили 70 солдатів на Херсонщині

На півдні України продовжуються активні бойові дії. Противник намагається зміцнити позиції і веде контрбатарейну боротьбу, а у відповідь ЗСУ завдали по росіянах потужних ударів, через що ті втратили десятки одиниць бойової техніки.

Як повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь" у Фейсбук, українська авіація завдала трьох авіаударів зі скупчення сил противника, крім того добре попрацювали ракетні війська

Усього за добу, окупанти на Херсонщині втратили 70 солдатів та 60 одиниць техніки, серед якої:

гвинтокрил;

САУ "Піон";

РСЗВ "Град";

три 152-мм гаубиці;

19 одиниць бронетехніки;

33 одиниці автомобільної та 4 одиниці інженерної техніки.

Крім того, українські війська знищили два склади з боєприпасами та подавили два командно-спостережні пункти окупантів.

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Як повідомлялося раніше, останніми днями українські захисники змогли суттєво просунутися на Херсонщині та вже знаходяться зовсім поруч від обласного центру. Окупантам через це доводиться стягувати на цей напрямок війська із Запорізької області й намагатися закріпитися на необлаштованих позиціях.