Віталій Кім озвучив найкращий та найгірший сценарій війни: "Екватор ми вже пройшли"

Через місяць-два стане зрозуміло, в який бік рухається хід війни

Війна непередбачувана, і все може змінитися будь-якої хвилини, через що складно робити будь-які прогнози, однак є розуміння, який може бути найкращий і найгірший розклад подій.

Їх озвучив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Кім пояснив, що є бажання однієї сторони, а є речі, на які Україна не може погодитися.

"Подальший сценарій залежить від президента і волі народу, від допомоги іноземців, від настрою Путіна деякою мірою", — додав він.

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Проте навіть якщо брати найкращий сценарій, за якого війна умовно завершиться вже завтра, — відведення військ, розмінування та сутички займуть ще 2-3 місяці, але Україна докладе всіх сил, щоб у вересні діти спокійно пішли до шкіл.

За найгіршого сценарію, якщо рф захоче продовжувати війну, а країни Заходу припинять допомогу, Україна може на роки застрягти в гібридній війні.

"Експерти говорять, що в середині червня-серпня (мабуть він мав на увазі середину липня-серпня, — ред.) – це будуть основні дати, коли можна буде розуміти, куди йде тренд. Я впевнений, що екватор загроз ми пройшли", — підсумував Кім.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Віталій Кім назвав дві причини, чому російські військові ретельно обстрілюють Миколаїв.