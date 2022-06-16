Є дві цілі: Кім пояснив, навіщо росіяни "накидаються" на Миколаїв

Активні бойові дії йдуть в іншому напрямку, атаки на Миколаїв — відволікаючий маневр

З тактичної точки зору складно пояснити завзятість, з якою російські окупанти "накидаються" на Миколаїв, однак є дві побічні цілі, які вони цим переслідують.

Обстрілами намагаються зірвати перекидання транспорту та залякати мирних жителів, розповів керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Чиновник відкрив першочергову мету росіян — зрив підвезення техніки та боєприпасів у зону активних бойових дій на схід від Миколаєва.

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І шляхом обстрілів вони намагаються знайти точки, як це можна було б зробити, знов і знов обстрілюють зруйнований міст і не можуть повірити, що ним уже не користуються, — українці знаходять інші шляхи логістики.

Крім того, військові росії часто стріляють по житлових кварталах. Оскільки їхні снаряди мають сотні метрів "розльоту", то вони навіть особливо не прицілюються.

"Вони просто б’ють у центр житлового кварталу, щоб люди панікували, боялися, відчували, що загроза є. Я думаю, що тільки з цією метою це робиться. Я не знаю, навіщо вбивати мирних людей", — наголосив Віталій Кім.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Віталій Кім оцінював загрозу прямого наступу на Миколаїв та Запоріжжя.