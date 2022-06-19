Зеленського попросили заборонити розведення кішок та собак: у чому причина

Багато зоозахисників висловилися проти подібної ініціативи

На офіційному сайті Президента України з’явилася петиція із пропозицією заборонити розводити диких та свійських тварин у нашій країні. Звичайно ж, ця ідея стосується обмежених часових рамок — до кінця війни, а також п’ятирічного періоду після неї.

Більше подробиць про петицію, автором якої є Олександр Титарчук, розповість "Телеграф". Також ми зібрали різні реакції зоозахисників та звичайних українців на таку пропозицію.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На думку Олександра Титарчука, розведення та продаж домашніх, а також диких тварин під час війни може призвести до безконтрольного збільшення популяції звірів-безхатченків. Як відомо, багатьох кішок та собак попри їхню породу, господарі залишили у місці активних бойових дій, рятуючи власні життя.

Ініціатор петиції пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення такої заборони. Причому запропонована ним сума неабияка — від 8,5 до 68 тисяч гривень.

Тим же, кого повторно піймають на порушенні, Титарчук пропонує ще раз впаяти штраф та конфіскувати всіх тварин.

Цікаво, що така ідея знайшла і підтримку, і критику. Прихильники першого переважно турбуються про збільшення кількості безпритульних тварин.

Проте багато й тих, хто вважає, що запровадження подібної заборони може завадити розвитку кінології в Україні, а також знищить усіх породистих собак, які існують у нашій країні.

Станом на 11.00 19 червня петицію підписало 525 осіб. Для її розгляду президентом вона має за 90 днів набрати 25 тисяч голосів.

Так виглядає петиція

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як люди разом зі своїми "хвостиками" вибиралися із окупованого Маріуполя. До речі, багато біженців виїхали разом із домашніми вихованцями.