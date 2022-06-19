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Зеленського попросили заборонити розведення кішок та собак: у чому причина

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У майбутньому домашніх улюбленців в Україні може поменшати Новина оновлена 19 червня 2022, 11:24
У майбутньому домашніх улюбленців в Україні може поменшати

Багато зоозахисників висловилися проти подібної ініціативи

На офіційному сайті Президента України з’явилася петиція із пропозицією заборонити розводити диких та свійських тварин у нашій країні. Звичайно ж, ця ідея стосується обмежених часових рамок — до кінця війни, а також п’ятирічного періоду після неї.

Більше подробиць про петицію, автором якої є Олександр Титарчук, розповість "Телеграф". Також ми зібрали різні реакції зоозахисників та звичайних українців на таку пропозицію.

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На думку Олександра Титарчука, розведення та продаж домашніх, а також диких тварин під час війни може призвести до безконтрольного збільшення популяції звірів-безхатченків. Як відомо, багатьох кішок та собак попри їхню породу, господарі залишили у місці активних бойових дій, рятуючи власні життя.

Ініціатор петиції пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення такої заборони. Причому запропонована ним сума неабияка — від 8,5 до 68 тисяч гривень.

Тим же, кого повторно піймають на порушенні, Титарчук пропонує ще раз впаяти штраф та конфіскувати всіх тварин.

Цікаво, що така ідея знайшла і підтримку, і критику. Прихильники першого переважно турбуються про збільшення кількості безпритульних тварин.

Проте багато й тих, хто вважає, що запровадження подібної заборони може завадити розвитку кінології в Україні, а також знищить усіх породистих собак, які існують у нашій країні.

Станом на 11.00 19 червня петицію підписало 525 осіб. Для її розгляду президентом вона має за 90 днів набрати 25 тисяч голосів.

Петиция о животных
Так виглядає петиція

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як люди разом зі своїми "хвостиками" вибиралися із окупованого Маріуполя. До речі, багато біженців виїхали разом із домашніми вихованцями.

Теги:
#Україна #Війна #Собаки #Тварини #Коти #Петиція #Зоозахисники