Допомога під час війни: де можна отримати та в яких напрямах

Благодійна організація ADRA Ukraine пропонує українцям безкоштовну допомогу

Війна в Україні триває вже четвертий місяць і кількість нужденних українців кожного дня лише зростає. Благодійна організація ADRA Ukraine пропонує українцям безкоштовну допомогу в таких напрямах: евакуація, продовольча допомога, надання засобів особистої гігієни, психологічна та інформаційна підтримка тощо.

Евакуація та транспортна допомога

Хто може отримати:

— українці, що знаходяться в гарячих точках або на окупованих територіях України;

— мешканці України, що позбавлені доступу до транспорту й життєво необхідної інфраструктури — медичних установ, банків, магазинів та інших громадських місць.

Продовольча допомога та надання засобів особистої гігієни

Благодійна організація на постійній основі проводить роздачі продуктових наборів, води, хлібу, медикаментів та засобів особистої гігієни у всіх регіонах України.

Хто може отримати: представники вразливих верств населення та їхні родини, жителі населених пунктів, які знаходяться у важкодоступних місцях.

Психологічна допомога

Хто може отримати: дорослі та діти, що потребують допомоги в таких напрямах:

— перша психологічна допомога;

— допомога тим, хто постраждав від насилля;

— психологічна підтримка та психологічний супровід (на час усього проєкту);

— ПТСР;

— кризова психологія;

— панічні атаки;

— дитячо-батьківські стосунки.

Інформаційна підтримка доступна кожному, хто потребує поради в питаннях, пов’язаних з військовим конфліктом.

Звернутися по допомогу можна за телефонами гарячої лінії ADRA Ukraine:

+38 (067) 333 17 52

+38 (093) 170 67 39

+38 (050) 615 57 50

або перейти на офіційному сайті ADRA за прямим посиланням в один з чат-ботів у Viber або Telegram та повідомити про свою проблему (або заповнити форму на сайті).

АDRA Ukraine активно допомагає українцям у вирішенні проблем, пов’язаних із воєнним конфліктом, вже понад 8 років. За декілька місяців від початку бойових дій з 24 лютого 2022 року організація надала допомогу більш ніж 1,5 млн українців. Зокрема, вона надавала допомогу в евакуації з гарячих точок, фінансову допомогу вразливим верствам населення, тимчасовий прихисток, сприяння у відновленні пошкодженого майна, психологічну та інформаційну підтримку.