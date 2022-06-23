Помощь во время войны: где можно получить и в каких направлениях

Благотворительная организация ADRA Ukraine предлагает украинцам бесплатную помощь

Война в Украине длится уже четвертый месяц и количество нуждающихся украинцев ежедневно растет. Благотворительная организация ADRA Ukraine предлагает украинцам бесплатную помощь в таких направлениях: эвакуация, продовольственная помощь, предоставление средств личной гигиены, психологическая и информационная поддержка.

Эвакуация и транспортная помощь

Кто может получить:

— украинцы, находящиеся в горячих точках или на оккупированных территориях Украины;

— жители Украины, лишенные доступа к транспорту и жизненно необходимой инфраструктуре — медицинским учреждениям, банкам, магазинам и другим общественным местам.

Продовольственная помощь и предоставление средств личной гигиены

Благотворительная организация проводит раздачи продуктовых наборов, воды, хлеба, медикаментов и средств личной гигиены во всех регионах Украины.

Кто может получить: представители уязвимых слоев населения и их семьи, жители населенных пунктов, которые находятся в труднодоступных местах.

Психологическая помощь

Кто может получить: взрослые и дети, нуждающиеся в помощи в следующих направлениях:

- первая психологическая помощь;

- помощь тем, кто пострадал от насилия;

- психологическая поддержка и психологическое сопровождение (на время всего проекта);

- ПТСР;

- кризисная психология;

- панические атаки;

- детско-родительские отношения.

Информационная поддержка доступна каждому, кто нуждается в совете по вопросам, связанным с военным конфликтом.

Обратиться за помощью можно по телефонам горячей линии ADRA Ukraine:

+38 (067) 333 17 52

+38 (093) 170 67 39

+38 (050) 615 57 50

или перейти на официальном сайте ADRA по прямой ссылке в один из чат-ботов в Viber или Telegram и сообщить о своей проблеме (или заполнить форму на сайте).

АDRA Ukraine активно помогает украинцам в решении проблем, связанных с военным конфликтом, уже более 8 лет. За несколько месяцев с начала боевых действий с 24 февраля 2022 года организация оказала помощь более 1,5 млн украинцев. В частности, она оказывала помощь в эвакуации из горячих точек, финансовую помощь уязвимым слоям населения, предоставляла временное убежище, содействие в восстановлении поврежденного имущества, психологическую и информационную поддержку.