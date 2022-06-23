Помощь во время войны: где можно получить и в каких направлениях
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Благотворительная организация ADRA Ukraine предлагает украинцам бесплатную помощь
Война в Украине длится уже четвертый месяц и количество нуждающихся украинцев ежедневно растет. Благотворительная организация ADRA Ukraine предлагает украинцам бесплатную помощь в таких направлениях: эвакуация, продовольственная помощь, предоставление средств личной гигиены, психологическая и информационная поддержка.
Эвакуация и транспортная помощь
Кто может получить:
— украинцы, находящиеся в горячих точках или на оккупированных территориях Украины;
— жители Украины, лишенные доступа к транспорту и жизненно необходимой инфраструктуре — медицинским учреждениям, банкам, магазинам и другим общественным местам.
Продовольственная помощь и предоставление средств личной гигиены
Благотворительная организация проводит раздачи продуктовых наборов, воды, хлеба, медикаментов и средств личной гигиены во всех регионах Украины.
Кто может получить: представители уязвимых слоев населения и их семьи, жители населенных пунктов, которые находятся в труднодоступных местах.
Психологическая помощь
Кто может получить: взрослые и дети, нуждающиеся в помощи в следующих направлениях:
- первая психологическая помощь;
- помощь тем, кто пострадал от насилия;
- психологическая поддержка и психологическое сопровождение (на время всего проекта);
- ПТСР;
- кризисная психология;
- панические атаки;
- детско-родительские отношения.
Информационная поддержка доступна каждому, кто нуждается в совете по вопросам, связанным с военным конфликтом.
Обратиться за помощью можно по телефонам горячей линии ADRA Ukraine:
+38 (067) 333 17 52
+38 (093) 170 67 39
+38 (050) 615 57 50
или перейти на официальном сайте ADRA по прямой ссылке в один из чат-ботов в Viber или Telegram и сообщить о своей проблеме (или заполнить форму на сайте).
АDRA Ukraine активно помогает украинцам в решении проблем, связанных с военным конфликтом, уже более 8 лет. За несколько месяцев с начала боевых действий с 24 февраля 2022 года организация оказала помощь более 1,5 млн украинцев. В частности, она оказывала помощь в эвакуации из горячих точек, финансовую помощь уязвимым слоям населения, предоставляла временное убежище, содействие в восстановлении поврежденного имущества, психологическую и информационную поддержку.