Гордість бригади: у бою з окупантами загинув народний герой України — комбат Верхогляд

Захисник України загинув на фронті

У четвер, 23 червня, на 120-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що на війні загинув майор Андрій Верхогляд.

Про це повідомляє 72-а окрема механізована бригада імені Чорних запорожців на своїй сторінці у Facebook.

"Із сумом та жалем повідомляємо про загибель у бою з російськими окупантами нашого побратима, командира батальйону, майора Андрія Верхогляда.

Шляхетність та рішучість, сміливість та безмежна, неймовірна життєрадісність. Один з найкращих командирів, гордість бригади. Неможливо уявити Андрія за завісою земного життя. Серця нашої родини сповнені жалоби та люті. Торувати дальший шлях ми надалі будемо разом. З тобою.

Тільки ти тепер тримаєш над нами небо.

Вічна слава

Вічна пам’ять", — повідомили у 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Андрій Верхогляд народився у Новоград-Волинському (Житомирська область) у 1995 році. Його батько, брат та дід були військовими. У 2016 році Верхогляд закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та відправився воювати на Донбас у якості командира механізованих підрозділів.

У 2017 році його підрозділ відбив атаку ДРГ ворога біля Авдіївки та утримував позицію. За це Верхогляд був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Також був відзначений недержавною нагородою Народний герой України. 26 березня 2022 року майора нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Раніше повідомлялося, що у боях проти російських загарбників загинула подружня пара з Кропивницького, а в Черкасах провели в останню путь загиблого на війні добровольця, який працював учителем історії у школі.