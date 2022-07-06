В Україну йде похолодання: хто отримає перепочинок від спеки

Частина України накриє дощами та грозами

В Україні в середу, 6 липня, мешканці частини областей відчують суттєве похолодання, хоча на більшій частині території нашої країни зберігатиметься спека.

Як йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру, дощі та грози цього дня накриють західні та північні області, а також Київщину, погода на решті України буде сухою, хоч і хмарною.

Синоптики очікують, що на Заході України температура повітря впаде до позначок +22…+26 градусів, а в інших областях стовпчик термометра триматиметься на відмітках вище +30 градусів.

Найсильніше спека відчуватиметься у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях, де повітря може прогрітися до +34 градусів.

До кінця тижня дощі з грозами пройдуть по всій території України, проте у східних та частині південних областей стовпчик термометра не опускатиметься нижче +30. У західних областях похолодання протримається мінімум до неділі, а температура повітря періодично може опускатися до +20 градусів.

Варто зазначити, що згідно з більш довгостроковими прогнозами, хвиля похолодання на Заході та в низці центральних областей протримається аж до кінця наступного тижня. У деяких місцях синоптики очікують, що стовпчик термометра опуститься до +10…+13 градусів.