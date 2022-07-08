Україну на тижні накриють шквали та грози: народний синоптик розповів, коли чекати покращення погоди

Народний синоптик дав прогноз на другу декаду липня

Друга декада липня в Україні супроводжуватиметься різкими змінами погоди, з короткочасними потепліннями та невеликими періодами похолодання.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач, подібні стрибки температур можуть призвести до того, що по всій Україні прокотиться хвиля шквалів та гроз.

Згідно з його прогнозом, у другій декаді липня тепло заходитиме в Україну короткими періодами на два-три дні, після чого слідуватиме короткочасне похолодання на день-другий.

Загалом, каже він, така тенденція до різких змін погодних умов зберігатиметься й у третій декаді місяця, через що існують ризики виникнення шквалів та гроз.

Варто зазначити, що цей прогноз збігається з тим, що наводить Укргідрометцентр. Так, за його інформацією, початок нового тижня супроводжуватиметься грозами по всій території України.

У вівторок дощі продовжаться на Заході, але тимчасово припиняться в усіх інших куточках нашої країни.

А от у середу дощі з грозами очікуються на Сході та Півдні України.

Як повідомлялося раніше, Деркач прогнозує, що на початку серпня українці ще побачать спеку, проте потім температура повітря почне поступово знижуватися.