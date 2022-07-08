Україну на тижні накриють шквали та грози: народний синоптик розповів, коли чекати покращення погоди
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Народний синоптик дав прогноз на другу декаду липня
Друга декада липня в Україні супроводжуватиметься різкими змінами погоди, з короткочасними потепліннями та невеликими періодами похолодання.
Як розповів у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач, подібні стрибки температур можуть призвести до того, що по всій Україні прокотиться хвиля шквалів та гроз.
Згідно з його прогнозом, у другій декаді липня тепло заходитиме в Україну короткими періодами на два-три дні, після чого слідуватиме короткочасне похолодання на день-другий.
Загалом, каже він, така тенденція до різких змін погодних умов зберігатиметься й у третій декаді місяця, через що існують ризики виникнення шквалів та гроз.
Варто зазначити, що цей прогноз збігається з тим, що наводить Укргідрометцентр. Так, за його інформацією, початок нового тижня супроводжуватиметься грозами по всій території України.
У вівторок дощі продовжаться на Заході, але тимчасово припиняться в усіх інших куточках нашої країни.
А от у середу дощі з грозами очікуються на Сході та Півдні України.
Як повідомлялося раніше, Деркач прогнозує, що на початку серпня українці ще побачать спеку, проте потім температура повітря почне поступово знижуватися.