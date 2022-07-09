Коли в Україні спаде спека: синоптик назвав точну дату

За словами синоптика, українцям потрібно готуватися до похолодання

Найближчими днями аномальна спека в Україні зміниться на прохолоднішу погоду. Стовпчики термометрів у деяких регіонах підуть до позначки в +20 градусів.

Прогноз погоди найближчим часом для України озвучив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу". Він назвав дату похолодання та прогнозовану температуру повітря.

За словами синоптика, період аномально спекотної погоди, яка встановилася на більшій частині України у першій декаді липня, поступово підходить до свого завершення. Розвиток великого антициклону над Британськими островами та посилення північно-західного перенесення повітряних мас призведе до того, що починаючи із західних та північних областей України вже 9-10 липня суттєво похолодає. У зв’язку зі зміною атмосферної циркуляції, до нас почнуть надходити свіжіші порції повітря, атлантичного походження. У той час як 6-7 липня місцями на півдні України максимальні значення денної температури досягали від +36 до +38 градусів (але все ж рекорди перебиті не були), вже на початку наступного тижня вони помітно знизяться, приблизно на 6-8 градусів.

Як розповідає Кібальчич, найнижчі температурні показники очікуються у західних та північних областях. Тут стовпчики термометрів протягом найближчих 10 діб покажуть комфортні від +22 до +27 градусів у денний час, а вночі температура коливатиметься в межах від +11 до +16 градусів, що близько норми. Мало того, в окремі дні температура очікується навіть нижче за середні багаторічні показники на 2-4 градуси.

Традиційно вищий температурний фон, додає експерт, збережеться у південних та східних регіонах. У міру зміни повітряної маси він зазнає незначної трансформації, у зв’язку з чим похолодання виявиться менш помітним, ніж в інших областях нашої країни. Тому вдень тут термометри покажуть значення в районі 27-32 градусів тепла, а вночі комфортні 14-19 градусів тепла. Середньодобова температура виявиться на 1-3 градуси вище за кліматичну норму.

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