Дощі з грозами та різке похолодання йдуть в Україну: коли чекати на потепління

Дощами із грозами затягне всю Україну

В Україну вже цього тижня прийде різке похолодання, яке розпочнеться із західних областей і поступово пройде практично по всій Україні.

Дощі з грозами йтимуть по всій території України, починаючи з неділі, 10 липня. Грози не зачеплять лише Чернігівську та Сумську області, але дощі там все одно будуть.

Температура значно знизиться в західних областях — до 19-22 градусів вдень та 10-13 градусів вночі. В інших частинах України температура триматиметься на позначці 25-27 градусів.

Прогноз погоди на 10 липня.

Така сама погода буде й у понеділок, 11 липня. Наразі грози зайдуть і Сумську з Чернігівської області.

Прогноз погоди на 11 липня.

З вівторка, 12 липня, у східній, центральній та північній частинах України дощі почнуть відступати. У центральних та північних областях буде хмарно. На західній Україні від Житомира до Ужгорода, а також на Одещині дощі ще затримаються.

Температура по всій країні буде досить комфортною – до 27 градусів, окрім західних регіонів. Там повітря не прогріється вище за 22.

Прогноз погоди на 12 липня.

У середу, 13 липня схід та південь зміняться із заходом місцями. На заході буде хмарно, але без опадів, а на сході та частково на півдні пройдуть дощі з грозами.

Прогноз погоди на 13 липня.

Починаючи з четверга, дощова погода має відступити.

Середня місячна температура повітря на протязі всього липня буде на рівні 21-26 градусів тепла (у Карпатах 17-19 градусів), що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується у межах місячної норми. Тільки у південно-західних областях дещо менше норми.

Нагадаємо, до кінця літа синоптики обіцяють температурний рай. За словами народного синоптика, серпень буде теплим, але без спеки.