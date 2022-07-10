Дощі із грозами заполонять Україну, але не на довго: прогноз на 10-14 липня

Дощі з грозами принесуть в Україну похолодання, але потім знову спека

Грози поступово накривають Україну, однак, як і прогнозували синоптики, не довго пануватимуть над усією країною, а найближчими днями вкоріняться лише в деяких регіонах.

Зокрема такий прогноз на 10-14 липня дають синоптики Українського гідрометцентру.

Так, у неділю, 10 липня, дощів, переважно з грозами, варто очікувати у більшості областей України.

Температура вночі буде в межах 14-19°, вдень 24-29°, у східних областях до 31°; у західних областях вночі 11-15°, вдень 19-24°.

Прогноз погоди на 10 липня.

У понеділок, 11 липня, по всій Україні невеликі, у східних та північно-східних областях помірні короткочасні дощі, грози.

Температура опуститься ще нижче і у західних областях вночі буде 9-13°, вдень 18-21°; на решті території буде дещо тепліше — вночі 12-17°, на півдні та сході місцями до 21°, вдень 20-25°, у південній та східній частинах України 24-29°.

Прогноз погоди на 11 липня.

У вівторок, 12 липня, синоптична ситуація зміниться: дощі з грозами продовжать йти в західних, Житомирській та Київській областях, а в інших регіонах опадів не очікується.

Температура в західних областях вночі коливатиметься в районі 9-12°, вдень переважно 18-20°. У центрі та півночі України температура вночі коливатиметься в межах 11-13°, вдень — 20-26°. На півдні та сході України буде найспекотніше — 14-19° вночі та 25-29° вдень.

Прогноз погоди на 12 липня.

У середу, 13 липня, дощі ще більше здадуть свої позиції на заході, проте зайдуть до України з боку Росії — Чернігівської, Сумської та Луганської області.

Водночас температура повітря дещо підвищиться. На заході України вночі повітря прогріється до 12-14°, а вдень — до 22-24°. Найтепліше ж буде на сході та півдні України: там уночі очікується 16-18°, а вдень — 25-29°.

Прогноз погоди на 13 липня.

У четвер, 14 липня, дощі з грозами практично повсюдно покинуть Україну та опади очікуються у Чернігівській та Сумській областях.

При цьому опади принесуть в Україну і різке потепління аж до спеки по всій країні.

Так, якщо вночі на заході все ще буде 12-14°, то вдень різко стане спекотно: 27-29° (а на Закарпатті і зовсім до 31°). Така ситуація очікується і в інших регіонах України. Якщо вночі температура повітря буде в межах 12-14 на півночі країни, а також 14-16° та 16-18° на сході та півдні, то вже вдень по Україні прогнозуються літні 28-31° (крім "дощових" Чернігівської та Сумської областей), там вдень буде прохолодніше — 24-26 °)

Прогноз погоди на 14 липня.

Як повідомлялося, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, після спекотного липня серпень практично відразу має порадувати комфортним зниженням температури.