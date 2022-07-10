Почнеться з тепла, а закінчиться зливами: прогноз народного синоптика на серпень

Серпень пройде без несподіваних погодних сюрпризів

Серпень почнеться в Україні з сонячної та дуже комфортної погоди, однак цього точно не можна сказати про завершення третього місяця літа — на зміну сонцю прийдуть дощі та навіть зливи.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач, а більш деталізованим прогнозом поділився погодний сайт gismeteo.ua.

Так, народний синоптик каже, що перші 10 днів серпня буде сонячно та без опадів у більшості регіонів. Дні будуть літніми та теплими. А от друга декада пройде вже з "помірним теплом" й дощами, які мають накрити регіони орієнтовно з 15-го числа. Температура повітря також знизиться, а особливо це відчуватиметься вночі. На кінець серпня в Україні прогнозуються дощі та зливи, які повністю завершаться вже з приходом перших днів календарної осені.

Більш деталізований прогноз погоди у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові, за даними Gismeteo, говорить про короткочасні дощі й на початку серпня, однак за 20 днів до початку третього місяця літа все ще може змінитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прогнози деяких синоптиків свідчать про дуже ранній прихід осені в Україну. Вже на початку вересня людям доведеться тепло одягатися, відчуваючи настання холодів.