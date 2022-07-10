Дощитиме майже весь тиждень, але не всюди: синоптик розповів коли можна планувати відпочинок на пляжі

Народний синоптик дав прогноз на новий тиждень: дощі з грозами, а на вихідні — сонце.

Дощі з грозами та шквальним вітром триватимуть з понеділка майже по всій території України. На вихідні — повернеться сонце, а до кінця літа погода готує приємні сюрпризи.

Про це народний синоптик Володимир Деркач розповів у коментарі "Телеграфу".

На його думку, до середини липня погода має стати теплішою ніж на початку місяця. Але спека не буде постійною, тепле повітря заходитиме з перервами.

Друга декада липня позначиться температурними гойдалками та несподіваними погодними явищами.

За прогнозом синоптика, різка зміна погоди в Україні спостерігатиметься, починаючи з 11 липня, і триватиме принаймні тиждень.

"Різке підвищення температури на 3-4 дні, а далі зниження короткострокове. Від того висока можливість шквалів і буревіїв у цей період", — розповів Деркач.

Підтверджують слова народного синоптика і карти погоди Укргідрометцентру. У понеділок, 11 липня, дощі з грозами та подекуди шквальним вітром охоплять територію всієї країни. Далі, протягом тижня, 12-14 липня, дощі будуть мігрувати с заходу на схід та назад. І вже у п'ятницю, 15 липня на території всієї України погода буде без осадів. Лише на півночі та заході невелика хмарність нагадуватиме про дощовий тиждень.

прогноз погоди на 15 липня 2022

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