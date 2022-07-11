Скандинавське повітря принесе в Україну істотні зміни: прогноз погоди на тиждень

Скандинавське повітря принесе суворо погоду в Україну

Період спекотної та сухої погоди, який тривав в Україні протягом першої декади липня, підходить до свого завершення.

На початку тижня в Україну почне надходити прохолодніше повітря атлантичного та скандинавського походження, повідомляє meteoprog.ua з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича.

Він говорить, що зміна повітряних мас, зокрема і у Європі, принесе прохолоду.

Поступово, починаючи із західних та північних областей України, похолодання пошириться на більшу частину країни. Спекотна погода залишиться лише на крайньому південному сході та в Криму.

"Зниження температури супроводжуватиметься поворотом вітру на північно-західний напрямок, а також опадами. Місцями дощі будуть інтенсивними, у супроводі гроз та граду", — каже синоптик.

За його словами, найбільші опади очікуються на Лівобережній частині України в першій половині тижня.

У понеділок, 11 липня, у більшості областей нашої країни пройдуть дощі та помітно похолодає. У східних, центральних, північних областях, а також у Приазов'ї очікуються сильні зливи, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15 – 20 м/с. На Поліссі та Одеській області переважно без опадів. Температура повітря вночі не підніметься вище + 18 °С, на сході до +21 °С. У західних областях буде прохолодніше — до +14 °С. Вдень температурний фон коливатиметься в межах +19…+24 °С. Найгарячіше буде у Приазов'ї до +31 °С.

У вівторок, 12 липня, дощі, місцями із грозами, пройдуть у західних та північних областях України. На решті території переважно без опадів. Температура повітря вдень прогріється до .+28 °С. У західних областях за рахунок щільної хмарності стовпчик термометра не підніметься вище +21 °С, на південному сході країни до +30 °С.

У середу, 13 липня, дощова та прохолодна погода збережеться у західних та північних регіонах України, вдень також можливі короткочасні грозові дощі на сході країни. На решті країни без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +30 °С.

У четвер, 14 липня, дощі пройдуть у північних та східних областях, на решті країни без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до +26 °С.

У п'ятницю, 15 липня, за рахунок переважання поля підвищеного тиску в Україні опадів не очікується. Вдень буде спекотно — до +28 °С, у південних областях — до +32 °С.

На вихідні, 16 – 17 липня погодні умови в Україні визначатиме гребінь антициклону з центральної Європи. Очікується малохмарна та суха погода. Вдень очікується поступовий прогрів повітря до +31 °С, у південних та центральних областях — до +34 °С.

Нагадаємо, народний синоптик передбачив якою буде погода до кінця літа. Спека триматиметься до останніх днів календарного літа.