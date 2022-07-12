Микола Тищенко за 2 години заробив 5 мільйонів гривень для ЗСУ

Заступник голови фракції "Слуга народу", народний депутат Микола Тищенко провів благодійну вечерю в Парижі, на якій зібрав близько 5 мільйонів гривень для ЗСУ. На прохання голови Миколаївської військової адміністрації Віталій Кіма гроші підуть на закупівлю автомобілів для захисників Миколаєва.

Про це йдеться у прес-релізі організаторів заходу, яким виступив благодійний фонд "Дорога миру" Миколи Тищенка та його дружини Алли Баранівської.

Перша вечеря пройшла у Празі і на ній зібрали понад 2 мільйони гривень. Усі заходи реалізуються за підтримки Міністерства закордонних справ України.

"Це другий захід такого формату, який наш фонд реалізовує разом із Міністерством закордонних справ. Але це лише частина більшого проекту – кулінарної дипломатії, яку ми розпочали. Через кулінарію, через просування української кухні у світі ми ще більше звертаємо увагу на нас. Ми говоримо – дивіться: ми самобутня велика нація зі своїми унікальними характеристиками. Не щось пострадянське, а саме українське. Зверніть увагу, скільки тут зіркових гостей і всі вони за Україну. Усі вони у захваті від нас. Від наших справ. Приємним бонусом таких вечерь є аукціон, завдяки якому ми збираємо кошти на збройні сили. У Парижі ми зібрали п'ять мільйонів на автомобілі для Миколаєва. Далі буде", – зазначив Микола Тищенко.

Микола Тищенко із послом України у Франції Вадимом Омельченком

Окрім дипломатичного корпусу та представників великого бізнесу Франції захід відвідали знаменитості світового рівня. Наприклад, автор бестселера "99 франків" Фредерік Бегбедер.

"Я тут, щоб продемонструвати свою солідарність з українським народом. У Франції я виступаю і часто говорю про те, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Хочу додати, що те, що відбувається (в Україні), це трагедія. Ми вражені тією завзятістю, з якою українці борються за свою незалежність, за нашу незалежність також. Я з радістю підтримав фонд Миколи Тищенка та проект Charity dinners. Я скромно погодився допомогти, підписати кілька своїх книг, які (організатори) зможуть продати на користь українського народу", – каже Бегбедер.

Алла Барановська, Фредерік Бегбедер та Аліса Хомер

Під час вечері провели благодійний аукціон, на якому зібрали 4,8 мільйона гривень. Розігрувалися речі з українським характером, який Тищенко збирав у всій Україні. Так, найдорожчим лотом стала гітара із зображеннями захисників "Азовсталі" у Маріуполі. Її продали більш як за мільйон гривень. Лімітовані марки серії Zaтонув чи Vтопився особисто від Миколи Тищенка пішли з молотка за 722 000 грн. До речі, дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменка. Її тираж лише 1000 примірників.

Найбільш ексклюзивним лотом стала марка з "Російським військовим кораблем", зроблена зі знищеного бронетранспортера росіян. Залізну пластину з фірмовим гравіюванням через Миколу Тищенка передав голова миколаївської ОВА Віталій Кім. "Залізну марку" продали 541 500 грн.

Віталій Кім