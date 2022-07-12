Від посухи до злив: синоптик дав нестабільний прогноз погоди на найближчі тижні

Половину України накриє посуха, а іншу – грози та шквали

Синоптики прогнозують вкрай перемінливу погоду на найближчий час: в деяких областях передбачаються зливи та навіть град, а подекуди — потужна посуха.

Як у коментарі спеціально для "Телеграфу" розповів фахівець-прогнозист Ігор Кібальчич, на сильні дощові опади українцям варто очікувати лише у деяких областях, адже дощитиме не по всій території країни.

За словами синоптика, найбільш сильні опади ймовірні найближчими тижнями на півночі країни, а також у центральних регіонах.

"Це відбуватиметься через те, що переважання осі баричної балки з Чорного моря, а також малорухливий атмосферний фронт, який витягнеться у меридіональному напрямку з півдня на північ. Дощі проходитимуть і в інших регіонах, проте локальніше і з меншою інтенсивністю", — пояснив він.

Згідно з прогнозом на найближчі тижні, жителям півдня та сходу варто очікувати на сильну посуху через високі температурні показники. При цьому, попереджається про виникнення найнебезпечнішого рівня пожежної небезпеки — 5-го класу. Кібальчич наголошує, що у цей період потрібно бути край обережними при поводженні з вогнем і не розводити багаття у лісових масивах.

Фахівець відзначив також, що українцям не потрібно забувати і ймовірність виникнення небезпечних метеорологічних явищ упродовж літа. За його словами, вже у найближчі 10 днів посилена метеонебезпечність спостерігатиметься у центральних, південних, а також східних регіонах України, які зумовлені високими температурами та нестійкістю повітряної маси.

Саме на півдні, у центрі та на сході переважна частина опадів виникатиме у вигляді злив, а це тягне за собою високу ймовірність появи небезпечних метеоявлень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, очікуються погодні сюрпризи до кінця літа.

Також нагадаємо, що синоптики пророкують настання ранньої осені у 2022 році.