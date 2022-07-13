Дощі не закінчаться, але будуть і ясні дні: чого чекати від погоди в Україні до кінця тижня

До кінця тижня дощі продовжуватимуться, але не по всій Україні

Дощовий період в Україні триває і згідно з прогнозами синоптиків опади у вигляді дощів і грози продовжуватимуться по всій території нашої країни щонайменше до кінця тижня, хоч і з невеликими перервами.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у середу, 13 липня, дощів не буде лише у південних та частині східних областей, а ось мешканцям інших куточків країни доведеться брати з собою парасольку.

Найбільш прохолодною погода видасться для мешканців Київської та Чернігівської областей, там стовпчик термометра вдень може опускатися до +16…+18 градусів. А найтеплішим день буде у Луганській та Донецькій областях, де повітря прогріється до +26…+28 градусів.

14 липня дощі з грозами пройдуть на Сході та Півночі України, а в інших місцях день буде хоч і хмарним, але сухим.

П’ятниця, 15 липня, знову принесе грози на Захід і Північ нашої країни, хоча стовпчик термометра вже нижче +22 не опускатиметься.

А от у суботу на українців чекає сонячний день без опадів, температура повітря знову наблизиться до "літніх" показників, а на Сході та Півдні взагалі може піднятися вище +30 градусів.

Втім, перепочинок буде недовгою і вже в неділю дощі та грози знову накриють усю Україну.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, в Україні цього року буде рання осінь і вже наприкінці серпня доведеться діставати тепліший одяг. Втім, і "бабине літо" теж буде, але лише у жовтні.