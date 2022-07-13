Репетиція осені: якою буде погода в Україні 13 липня

Середина літа в Україні видалася несподівано прохолодною

Середа, 13 липня, не порадує більшість українців теплою погодою, хоч у низці областей на Півдні та Сході нашої країни температура повітря утримуватиметься у "літньому" діапазоні.

Як йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру, на більшій частині території України очікуються дощі, які йтимуть протягом усієї доби, а стовпчик термометра показуватиме значення, притаманні ранній осені.

Найбільш прохолодно буде у Київській та Чернігівській областях, де температура повітря вдень залишатиметься на позначках +16…+18 градусів.

Не набагато тепліше буде в західних та центральних областях, де очікується +17…+22 градуси вдень. Єдиним винятком у цьому списку є Закарпаття, де може "прогрітися" до +25.

На Півдні України очікується хмарна погода, проте на опади там чекати не варто, стовпчик термометра ж показуватиме +25…+27 градусів.

У східних областях невеликі дощі пройдуть у Харківській та Дніпропетровській областях, а от у Донецькій та Луганській опадів чекати не варто.

Як повідомлялося раніше, дощовий період в Україні триватиме по всій території нашої країни щонайменше до кінця тижня, хоч і з невеликими перервами.

Загалом, згідно з прогнозами синоптиків, в Україні цього року буде рання осінь і вже наприкінці серпня доведеться діставати тепліший одяг. Втім, "бабине літо" теж буде, але лише у жовтні.