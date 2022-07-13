Температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на місяць

Синоптики пророкують дощі на початок останнього місяця літа

Серпень 2022 року буде менш спекотним, ніж липень.

Про це повідомляє gismeteo. З прогнозом погоди на найближчий місяць у великих містах України можна ознайомитись нижче.

Додамо, що у липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (у Карпатах 17-19 градусів), що на 1,5-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (у Карпатах до 150 мм), що у межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму, передає сайт Українського гідрометеорологічного центру. Абсолютний максимум температури повітря – 34-39 градусів, у південних, східних, південно-східних областях та у Криму місцями 40-41, у гірських районах 26-33.

За інформацією gismeteo, перший тиждень серпня буде дощовим практичним по всій території України, а стовпчики термометрів не підніматимуться вище 29 градусів тепла навіть у найспекотніші дні. А ось у липні українці ще зіткнутья зі спекою.

Прогноз погоди у Києві на найближчий місяць

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Раніше повідомлялося, що у липні в деяких містах очікується спека до +41 градуса.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, в Україні до кінця літа очікуються погодні сюрпризи.