Серпень порадує: прогноз погоди у Києві на останній місяць літа

Різких перепадів температур у столиці не прогнозується

Синоптики прогнозують в Україні теплий початок серпня й помірними погодними умовами, однак наприкінці третього місяця літа країну накриють дощі та навіть зливи. Однак, у Києві погодні умови дещо відрізнятимуться від інших регіонів і вже на початку місяця небо затягне хмарами.

Про це свідчить прогноз погоди на сайті meteoprog.ua, який синоптики складають на основі історичних даних за 70 років.

Так, перший тиждень серпня у Києві буде хмарним, однак опадів синоптики не прогнозують. Температурні показники вдень коливатимуться у межах від +27 до +20 градусів, вночі — на рівні +17-18.

На другий тиждень останнього місяця літа у столиці розвидніється і буде дуже сонячно. Температурні показники при цьому майже не зміняться, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

Третій тиждень серпня у Київ знову повернеться похмура погода й похолоднішає на кілька градусів. Істотних опадів не прогнозується, а температура повітря вдень буде коливатися від +24 до +26, тоді як вночі синоптики прогнозують від +14 до +17 тепла.

Останній тиждень літа у столиці України прогнозується мінлива хмарність з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, але їм на зміну виходитиме сонце. Температурних несподіванок вдень очікувати не варто, однак наприкінці місяця відчутно похолоднішає вночі — температура впаде до +12 градусів.

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