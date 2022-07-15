На спеку не налаштовуйтесь: чого чекати від погоди в Україні наступного тижня
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Невелике потепління можливе, але спекотно не буде
В Україні до кінця тижня частина областей накриє дощами та грозами, проте вже з понеділка опади припиняться майже по всій території нашої країни.
Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у суботу, 16 липня, дощі пройдуть на Сході та Півдні нашої країни, а також накриють частину центральних областей.
На Заході температура повітря встановиться на позначках +22…+25 градусів, і лише на Закарпатті можливо до +27. У центральних, північних і східних областях буде ненабагато, але все ж таки тепліше. А ось на Півдні стовпчик термометра може підійматися і вище за +30 градусів.
17 липня дощі з грозами пройдуть на Півночі, Сході та Півдні України, проте навіть попри відсутність опадів, у західних областях стане ще холодніше – до +20 градусів.
Ще один відносно холодний день чекає на українців у понеділок, втім, обійдеться без дощів.
Короткочасне потепління в Україну прийде із вівторка, але не для мешканців Київської, Житомирської, Сумської та Чернігівської областей.
Водночас у прогнозі Gismeteo йдеться, що надовго це потепління не затримається.
Як повідомлялося раніше, початок серпня в Україні згідно з прогнозами буде теплим, проте ще до настання календарної осені в країні почне суттєво холодати.