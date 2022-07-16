Потепління буде: якою буде друга половина липня в Україні

Потепління прийде, але його доведеться зачекати

В Україні ще деякий час триватимуть дощі та грози, проте до кінця липня температура повітря значно підніметься практично по всій території нашої країни.

Як свідчить прогноз Гісметео, у деяких куточках нашої країни в найближчі два тижні очікуються серйозні температурні гойдалки, тоді як в інших зберігатиметься стабільна спекотна погода.

За його даними, у західних областях очікується короткочасне потепління, яке прийде туди в середині нового робочого тижня. Однак на вихідних очікується різке падіння температури, після якого стовпчик термометра знову спрямує до позначки +30.

У центральних областях прохолодна погода протримається до наступних вихідних, після яких туди знову прийдуть сухі і спекотні дні з температурою до +33 градусів.

Схожа тенденція спостерігатиметься і на Сході, проте там останній тиждень липня буде особливо спекотним, місцями до +36 градусів.

Температурна гойдалка меншою мірою торкнеться жителів південних областей, де протягом другої половини місяця стовпчик термометра продовжуватиме утримуватися в районі +30 градусів.

Примітно також те, що останні вихідні для більшості України відзначаться ще одним різким похолоданням, яке ознаменує дощовий та прохолодний початок серпня. Втім, останній місяць літа обіцяє бути теплим, але вже без екстремальної спеки.