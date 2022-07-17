Різкі зміни погоди та ранні заморозки: якою буде осінь в Україні

Українцям варто подбати про теплі речі наперед

Згідно з прогнозами синоптиків, на Україну у 2022 році чекає рання осінь з різким погіршенням погодних умов і похолоданням. Втім, буде і "бабине літо", яке цього року прийде у жовтні.

Як йдеться у матеріалі UkrainaToday, представники гідрометцентру складали цей прогноз базуючись на середніх показниках минулих років, але нагадали, що вони в Україні запам’яталися різкими змінами погодних умов та серйозними температурними коливаннями.

Так повідомляється, що вересень принесе в нашу країну дрібні, але затяжні дощі, які помітно зіб’ють стовпчик термометра. А у другій половині місяця більшу частину країни накриє холодний циклон, який остаточно зіпсує погоду, а подекуди навіть викличе заморозки.

Загалом синоптики кажуть, що це похолодання буде незвичайним для вересня.

Втім, жовтень 2022 року буде повною протилежністю до вересня. Вдень очікується дуже висока для цього місяця температура повітря, а дощів не прогнозується до останніх чисел.

Через опади наприкінці жовтня початок листопада буде холодним і вітряним, а далі стовпчик термометра лише опускатиметься, через що останній місяць осені швидше нагадуватиме перший місяць зими.

Як повідомлялося раніше, погода не шанує українців і в розпал літа. Так рясні дощі з грозами на початку липня суттєво знизили температуру повітря, а на кінець місяця синоптики прогнозують різкі зміни погодних умов та серйозні перепади температур.