Київ заллє дощами, а на Закарпаття прийде аномальна спека: прогноз погоди на тиждень

Погода готує сюрпризи для українців

Передостанній тиждень липня обіцяє залишатися прохолодним на більшій частині території України. Дощі з грозами продовжуватимуться, але вже не таких масштабах, як це було минулого тижня.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, на тижні дощі переважно приходитимуть у північні області, а також не кілька днів накриють Київщину.

Понеділок, 18 липня, буде прохолодним, але відносно сухим. Опади варто чекати лише у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Температура повітря в середньому встановиться на позначках +20…+24 градуси, трохи тепліше буде на Півдні та в Закарпатській області — до +27.

У вівторок дощі з грозами продовжать йти на Півночі, але поширяться також на Київську, Житомирську та Рівненську області.

20 липня опади слід очікувати у центральних та північних областях. Цього дня до жителів Заходу України прийде довгоочікуване потепління до +29 градусів, а тим часом на Закарпатті стовпчик термометра може піднятися до +34 градусів.

Відносно сухим буде і четвер, а у п’ятницю хвиля опадів рушить у бік східних областей. До кінця робочого тижня середня температура по Україні складатиме +24…+28 градусів. Прохолодніше буде на Сході та Півночі — +23…+25, а от найспекотніше доведеться мешканцям Закарпаття, де 34-градусна спека триматиметься кілька днів.

Як повідомлялося раніше, до кінця липня на українців чекають температурні гойдалки та різкі зміни погоди, хоч до кінця місяця в країну ще встигне прийти спека, але загалом місяць має закінчитися на прохолодній ноті.