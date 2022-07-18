В Україну знову повернеться спека: коли припече найбільше

В Україні найближчими днями пануватиме прохолодна погода, проте вже з 23 липня в областях знову сильно потеплішає

Найближчими днями погода в українських областях обіцяє бути сухою та сонячною. За прогнозами синоптиків гідрометцентру, якщо дощі й з'являтимуться, то вони будуть не тривалими та не сильними. Ближче до вихідних в країну повернеться сильна спека.

Погода у вівторок, 19 липня

Невеликі грози очікуються на території Рівного, Житомира, а також на півночі та на північному сході країни. Решта областей — сухо та тепло.

У темну пору доби синоптики прогнозують від +10 до +14 градусів, удень тепліше — +23…+25 градусів. Водночас у південній частині — до +26 градусів.

У столиці у вівторок очікується дощ, можлива гроза.

Карта погоди в Україні на 19 липня

Погода у середу, 20 липня

Незначні грози передбачаються у північній частині країни, у центральних областях та на північному сході. В іншій частині країни буде сухо та сонячно.

Нічна температура коливатиметься в межах +10+14 градусів, на півдні прогріється до +16+18 градусів. Вдень стане спекотніше у західній частині та на півдні – від +24 до +29 градусів. На решті території країни очікується від +22 до +24 градусів.

Карта погоди в Україні на 20 липня

Погода у четвер, 21 липня

Невеликий короткочасний дощ можливий лише на півночі України та зачепить Суми. На решті території країни синоптики прогнозують суху та сонячну погоду.

Нічна температура повітря становитиме від +12 до +14 градусів, на півдні до +17 градусів. Вдень спекотно буде на заході та у південних областях — до +29 градусів. В решті регіонів прогріється до +24+26 градусів.

Карта погоди на 21 липня

Погода у п'ятницю, 22 липня

Дощі охоплять у п'ятницю північ та схід України, на решті країни буде сухо, тепло та сонячно.

Вночі очікується від 13 до 15 градусів. Вдень у західній частині та на півдні прогріється до +29 градусів. У центральній частині від +26 до +28 градусів. В решті областей від +23 до +25 градусів.

Карта погоди на 22 липня

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду прогнозують синоптики українцям на останній місяць літа — серпень.

Також нагадаємо, що у 2022 році осінь в Україні настане дуже раптово.