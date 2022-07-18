Літо закінчиться рано: якою буде погода в Україні у серпні

Останній місяць літа принесе з собою кілька теплих днів, проте більше не варто розраховувати.

Половина літа вже залишилася позаду, але попереду залишається ще один "теплий" місяць. Втім, особливим теплом він не потішить.

Згідно з прогнозом Гісметео, кінець липня в Україні принесе з собою різкі погодні зміни зі стрибками температур у діапазонах від "по-осінньому холодно" до "нестерпно спекотно". Серпень ж сильною спекою не похвалиться, але все ж таки принесе з собою періоди теплих днів, проте в основному переважатиме прохолодна погода та дощі.

Як можна бачити на оприлюднених даних, для всієї України зберігатиметься єдина тенденція до прохолодного першого тижня місяця, спекотного другого тижня, а потім різкого похолодання, яке де-не-де утримуватиметься до кінця місяця.

Традиційно для цього літа найхолодніше буде на Заході України, де в серпні хоч і буде кілька теплих днів, але дощі не дозволять повною мірою ними насолодитися.

Схожу картину можна побачити й у прогнозах для центральних областей.

Щодо Сходу, то там серпневі похолодання відчуватимуться не так гостро. Загалом там очікується лише кілька днів, коли температура повітря може опускатися нижче за +20 градусів.

У південних областях серпень в основному буде сухим, але похолодання все ж таки позначиться на погоді.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, на Україну в 2022 році чекає рання осінь з різким погіршенням погодних умов і похолоданням. Втім, буде і "бабине літо", яке цього року прийде у жовтні.