Тепло повертатися не поспішає: якою буде погода в Україні 19 липня

Вівторок в Україні буде прохолодним

Липень в Україні вже відзначився несподіваними погодними сюрпризами, включаючи різке похолодання практично на всій території нашої країни. Хоча синоптики чекають на повернення спеки, але прийде вона лише ближче до вихідних, а поки що українцям доведеться перечекати ще кілька прохолодних днів.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, вівторок на більшій частині території України буде відносно прохолодним, але сухим. Втім, мешканцям частини областей все одно доведеться брати з собою парасольки.

Так 19 липня дощі з грозами очікуються у північних та частині західних областей. Також сиро буде на Київщині, проте там обійдеться без гроз.

Найбільш прохолодним день видасться для жителів Півночі, де вдень очікується +18...+21 градус тепла, а найтеплішим він буде для жителів Півдня, де повітря прогріється до +24...+28 градусів.

У середу ж дощі наче накриють практично всі східні та центральні області. Цього ж дня потепління прийде до західних областей, де місцями стовпчик термометра покаже до +30 і вище градусів.

Іншим же потепління доведеться ще почекати, адже помітне підвищення температури там очікується лише ближче до вихідних.

Як повідомлялося раніше, серпень також не потішить українців теплою погодою. Хоча в останній місяць літа синоптики й чекають на кілька спекотних днів, проте жителям нашої країни варто приготуватися до різкого похолодання вже по закінченню другого тижня.