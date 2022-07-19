Дощі йтимуть майже всюди: прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Дощі "мігруватимуть" Україною від західних областей до східних

Третя декада липня в Україні супроводжуватиметься мінливою погодою — на зміну потужним підвищенням температури в середині та другій половині десятиденного відрізка приходитимуть проливні дощі з грозами.

Такий прогноз у коментарі "Телеграфу" озвучив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, опадів буде багато на початку та наприкінці третьої декади другого місяця літа.

Тим часом в Українському гідрометцентрі дощі прогнозують вже у найближчі кілька днів — з 20 по 22 липня.

Середа, 20 липня

Дощі та грози прогнозуються у північних, центральних областях та на північному сході. На решті території країни — сухо і сонячно. Температура вночі коливатиметься на рівні +10 +14 градусів, на півдні трохи тепліше — до +18. Вдень найбільш гаряче буде у західних регіонах — від +24 до +29 градусів, у решті областей — від +22 до +24.

У Києві 20 липня очікується гроза. Температура вночі у столиці буде +12 +14 градусів, а вдень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

Четвер, 21 липня

Дощі зачеплять північ України, зокрема Суми. На решті території має бути сухо та сонячно. Нічна температура очікується в діапазоні від + 12 до +14 градусів, на півдні до +17 градусів. Вдень на заході та півдні — до +29 градусів. В інших регіонах — до + 24 + 26 градусів.

У Києві 21 липня буде дощ й посилиться вітер. Вночі синоптики прогнозують до +16 градусів, вдень від +24 до +26 градусів.

П'ятниця, 22 липня

Дощовою буде погода у північних та східних регіонах України, в інших областях — сухо, тепло і сонячно. Температура у нічний час становитиме від +13 до +15 градусів. Вдень на заході та півдні буде до +29 градусів. У центральних регіонах від +26 до +28 градусів. В інших областях від +23 до +25 градусів.

У Києві 22 липня опадів не прогнозується, але пориви вітру будуть сильними. Вночі прогнозується від +14 до +16 градусів, вдень — до + 26 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких погодних умов очікувати від останнього місяця літа.