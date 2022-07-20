Окупанти мають проблеми з їжею та водою: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні України

Окупанти зазнають тяжких втрат на Півдні України

Обстановка на Півдні України залишається напруженою та динамічною, але контрольованою силами українських захисників.

Згідно з заявою Оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують намагатися закріпитися на зайнятих позиціях, однак у їхніх підрозділах фіксується нестача боєприпасів, їжі та води.

Зазначається, що активно працювала українська авіація, яка ввечері 19 липня завдала удару по батареї РСЗВ "Град", танковому взводу, складу боєприпасів та опорному пункту.

Також протягом дня проявила себе й артилерія ЗСУ, яка завдала кількох командних пунктів, станцій управління та баз логістичного забезпечення ворога.

Відомі втрати росіян за день склали:

41 солдат;

літак Су-35;

безпілотник;

3 РСЗВ "Град";

3 гаубиці "Мста-Б" та одну "Гвоздику";

3 одиниці автомобільної техніки;

артилерійський склад біля Брускинського.

Як повідомлялося раніше, за оцінками Генштабу, всього з початку повномасштабного вторгнення кількість ліквідованих росіян в Україні перевищила 38,5 тисяч. Також окупанти втратили майже 1,7 тисячі танків і майже 3,9 тисячі бойових броньованих машин.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков дав інтерв’ю західним ЗМІ, в якому розповів, що в Україні вважають цілком реальною перемогу до кінця 2022 року.