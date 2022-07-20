В Україні найближчим часом різко потеплішає: синоптик назвав дату

Дощі на кілька днів мають відступити

Поточний тиждень в Україні видався надто дощовим, однак зовсім скоро на зміну опадам у більшості регіонів має прийти сонце.

Як повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, погодні умови в нашій країні мають налагодитися ближче до вихідних, тобто до 23-34 липня.

За його словами, на цей період очікується надходження гарячої повітряної маси з південної Європи та Балкан, тому у більшості областей опади відступлять, а денна температура підвищиться до 28-30 градусів тепла. При цьому у південних та західних областях синоптик прогнозує аномальну спеку аж до +37 градусів.

Тим часом прогноз сайту sinoptik.ua виглядає не так оптимістично, а максимальна температура цього тижня за цим прогнозом досягне всього +32 градусів. Однак, до вихідних дійсно мають відступити дощі у Києві, Харкові, Львові та Одесі. Центральним, західним та південним регіонам пощастить бути без дощу кілька днів, а от у східній частині країни ясних днів цього тижня буде мало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останній місяць літа принесе з собою кілька теплих днів, проте на більше розраховувати не варто.