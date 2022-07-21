Коли у серпні буде найспекотніше: народний синоптик назвав дати

Найтеплішою буде перший десятиденний відрізок місяця

Останній місяць літа принесе в Україну багато тепла, сонця та майже повну відсутність опадів на його початку. Найбільше погода радуватиме українців у першу декаду місяця і зовсім трохи другої, а от з середини серпня тепло почне відступати й почастішають дощі.

Такий прогноз погоди на серпень у коментарі "Телеграфу" озвучив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, перші 10 днів серпня буде сонячно та без опадів у більшості регіонів.

Тим часом дані погодного сайту gismeteo.ua вказують на те, що температурні показники дійсно будуть найвищими саме у перші 10 днів останнього місяця літа, однак з опадами все не так однозначно.

Зокрема, у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові та Вінниці на цей період не виключається ймовірність короткочасних дощів та невелика хмарність. Судячи з прогнозу, тепло та сонце заходитиме у регіони періодами по декілька днів, а на зміну йому приходитимуть опади.

Погода у Києві на серпень 2022

Погода у Харкові на серпень 2022

Погода у Дніпрі на серпень 2022

Погода у Львові на серпень 2022

Погода в Одесі на серпень 2022

Погода у Вінниці на серпень 2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україну у 2022 році чекає рання осінь з різким погіршенням погодних умов і похолоданням. Втім, буде і "бабине літо", яке цього року прийде у жовтні.