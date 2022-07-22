Метеозалежним приготуватися: синоптики попередили про різкі зміни погоди

Україну чекають серйозні погодні гойдалки

Найближчими днями метеозалежним українцям доведеться несолодко, оскільки останні дні липня відзначаться різкими змінами погоди.

Як повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру, у суботу, 23 липня, дощі очікуються лише у східних областях України, а решта нашої країни порадує сухою, хоч і хмарною погодою.

Найбільш тепло буде у Закарпатській області, де стовпчик термометра може піднятися до +36 градусів. Втім, в інших західних, південних та центральних областях буде не набагато прохолодніше. А ось на Сході варто чекати +23…+25 градусів.

Проте вже в неділю ситуація різко зміниться, а більшу частину країни накриє дощами та грозами, які принесуть відчутне похолодання. Проте у східних областях варто чекати на сухий теплий день.

На початку робочого тижня дощі перекочують із заходу на схід і там будуть йти у понеділок та вівторок.

Однак для мешканців західних областей перепочинок буде недовгим, там дощі знову почнуться вже в середу, 27 липня.

Як повідомлялося раніше, в Україні у серпні варто очікувати кілька теплих днів, проте синоптики рекомендують бути готовими до того, що осінь прийде рано і вже в середині серпня помітно похолодає.