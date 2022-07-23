Від нестерпної спеки до осіннього похолодання: яким в Україні буде серпень

Що буде з погодою в Україні у серпні

Кінець липня в Україні відзначиться різкими змінами погодних умов та закінчиться по-справжньому літньою спекою, яка продиктує те, яким буде початок серпня. Однак, попри спекотний початок останнього місяця літа, загалом він буде досить прохолодним.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, на більшій частині території нашої країни холодати почне вже з початком другого тижня серпня, однак у деяких регіонах це буде виражено не так сильно, як в інших.

У західних областях на початку місяця температура повітря в основному утримуватиметься на відмітках трохи вище +30 градусів, проте вже з понеділка, 8 серпня, стовпчик термометра суттєво опуститься і до кінця місяця не підніматиметься вище +31 градуса. Зі загальної тенденції вибивається лише Закарпатська область, де перший тиждень серпня може принести екстремальну спеку аж до +39 градусів.

У центральних областях ситуація буде схожа, за винятком, що в середині місяця жителі деяких областей зможуть наочно бачити справжню репетицію осені з сильними дощами та різким падінням температури повітря.

На Сході перший тиждень серпня буде спекотнішим, ніж в інших куточках країни. Тому похолодання там відчуватиметься особливо різко, а дискомфорту додадуть сильні дощі.

Не уникне похолодання і Південь країни, проте погода там буде більш сухою, а просідання температур більш плавним.

Як повідомлялося раніше, про ранній наступ осені також повідомляв народний синоптик Володимир Деркач. За його прогнозом, прохолода прийде в Україну в середині другої декади серпня, а настання осені особливо добре відчуватиметься вночі.