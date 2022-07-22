Коли почнеться температурна осінь: прогноз народного синоптика

Наближення зміни сезонів почне відчуватись вже у середині місяця

Останній місяць цьогорічного літа за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, має бути комфортним з точки зору температурного режиму – сильної спеки чекати не варто, натомість періодично йтимуть дощі. За розрахунками Деркача, які він зробив для "Телеграфу" цілком чітко видно, коли літо в Україні почне схилятись до осені.

Отже, відчутна зміна погоди із настанням прохолоди станеться у середині другої декади серпня. Із цього моменту в Україні суттєво зросте ймовірність опадів і почне знижуватись температура повітря. Особливо, за прогнозом Деркача, наближення зміни сезонів відчуватиметься вночі.

Настання третьої декади серпня ознаменується дощами. Синоптик прогнозує, що опади будуть досить рясними та інтенсивними. Втім, ближче до кінця місяця погода знов почне налагоджуватись. Опади припиняться і встановиться приємне тепло.

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Цей прогноз цілком збігається із даними лабораторії Гісметео, яка прогнозує в Україні раннє настання осені. Із середини серпня температура повітря відчутно знизиться.

Як повідомляв "Телеграф", прогноз погоди на осінь 2022 в Україні обіцяє раннє настання міжсезоння – дрібні дощі у вересні із приходом холодного циклону в середині місяця. Втім, обіцяють, що жовтень компенсує ці неприємності сповна.