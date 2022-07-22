Когда начнется температурная осень: прогноз народного синоптика

Приближение смены сезонов начнет ощущаться уже в середине месяца

Последний месяц нынешнего лета по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, должен быть комфортным с точки зрения температурного режима – сильной жары ждать не стоит, вместо того периодически будут идти дожди. По расчетам Деркача, которые он сделал для "Телеграфа", совершенно четко видно, когда лето в Украине начнет склоняться к осени.

Итак, ощутимое изменение погоды с наступлением прохлады произойдет в середине второй декады августа. С этого момента в Украине существенно увеличится вероятность осадков и начнет снижаться температура воздуха. Особенно, по прогнозу Деркача, приближение смены сезонов будет ощущаться ночью.

Наступление третьей декады месяца ознаменуется дождями. Синоптик прогнозирует, что осадки будут достаточно обильными и интенсивными. Впрочем, ближе к концу августа погода снова начнет налаживаться. Осадки прекратятся и установится приятное тепло.

Читайте также: Категория Украина Погода резко изменится: синоптики рассказали, каких температур ожидать в конце июля Украинцам советуют наслаждаться по максимуму в последние дни прохлады, потому что уже совсем скоро жара вернется

Этот прогноз полностью совпадает с данными лаборатории Гисметео, которая прогнозирует в Украине раннее наступление осени. С середины августа температура воздуха ощутимо снизится.

Как сообщал "Телеграф", прогноз погоды на осень 2022 года в Украине обещает раннее наступление межсезонья — мелкие дожди в сентябре с приходом холодного циклона в середине месяца. Впрочем, обещают, что октябрь компенсирует эти неприятности сполна.