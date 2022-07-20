Погода резко изменится: синоптики рассказали, каких температур ожидать в конце июля

Украинцам советуют наслаждаться по максимуму в последние дни прохлады, потому что уже совсем скоро жара вернется

Уже в ближайшие недели синоптики обещают возвращение мощной жары в Украину. Дождливые осадки с грозами прогнозируют, но их будет крайне мало.

Как сообщает портал Pogoda 33, в восточных областях в ближайшие недели ожидается прохлада и дожди. В частности, в предстоящую пятницу температура воздуха снизится до + 19 градусов, однако уже на выходных, а именно в воскресенье, показатели температурных столбиков поползут вверх.

В период с 26 июля по 2 августа на востоке будет сухо и жарко. Температура воздуха будет колебаться от +30 до +34 градусов.

Первая неделя последнего месяца лета будет умеренно теплой. Синоптики обещают осадки. Жара продлится примерно до 12 августа.

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На юге страны будет припекать уже с четверга. Температура воздуха в этот день подскочит до +31+33 градуса. По прогнозам синоптиков, ожидать незначительного похолодания можно будет только во второй половине августа.

Что касается осадков, то в ближайшие недели они будут частично сбивать температурные показатели, однако всего на 1-2 дня.

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Похолодание покинет и западную часть Украины. Уже с 21 июля температура прыгнет до +29 градусов и будет держаться на таких отметках до выходных. В дальнейшем синоптики прочат около двух дождливых дней, после чего засушливая погода вернется снова.

В последние дни июля и начале августа ожидается до +33 градусов. 2 и 3 августа возможны сильные осадки, которые на несколько градусов сбавят жару.

Однако уже с 6 августа жара вернется, и температура будет держаться от +28 до +30 градусов примерно до 14 числа.

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До конца рабочей недели температура воздуха в столице будет удерживаться на отметках до +26 градусов. В то же время, уже на выходных Киев накроет сильная жара — предполагается от +29 до +33 градусов. В понедельник придут сильные дожди и понижение температуры, но буквально на один и затем снова станет жарко.

Еще одно небольшое похолодание возможно в последние дни июля, но август снова начнется с жары до +31 градуса. Вся первая неделя августа будет жаркой, а осадков почти не будет.

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Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду прогнозируют синоптики украинцам на последний месяц лета — август.

Также напомним, что в 2022 году осень в Украине наступит очень внезапно.