Погода різко зміниться: синоптики розповіли, яких температур очікувати наприкінці липня

Українцям радять насолоджуватися по максимуму останніми днями прохолоди, бо вже зовсім скоро спека повернеться

Вже найближчими тижнями синоптики обіцяють повернення потужної спеки в Україну. Дощові опади із грозами також прогнозують, але їх буде вкрай мало.

Як повідомляє портал Pogoda 33, у східних областях у найближчі тижні очікується прохолода та дощі. Зокрема, у прийдешню п'ятницю температура повітря знизиться до + 19 градусів, проте вже на вихідних, а саме у неділю, показники температурних стовпчиків поповзуть догори.

У період з 26 липня по 2 серпня на сході буде сухо та спекотно. Температура повітря коливатиметься від +30 до +34 градусів.

Перший тиждень останнього місяця літа буде помірно теплим. Синоптики обіцяють опади. Спека триватиме приблизно до 12 серпня.

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На півдні країни припікатиме вже з четверга. Температура повітря у цей день підскочить до +31 +33 градуси. За прогнозами синоптиків, очікувати на незначне похолодання можна буде лише у другій половині серпня.

Що стосується опадів, то у найближчі тижні вони частково збиватимуть температурні показники, проте всього на 1-2 дні.

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Похолодання покине й західну частину України. Вже з 21 липня температура стрибне до + 29 градусів і триматиметься на таких позначках до вихідних. Надалі синоптики пророкують близько двох дощових днів, після чого посушлива погода повернеться знову.

В останні дні липня і на початку серпня очікується до +33 градусів. 2 і 3 серпня ймовірні сильні опади, які на кілька градусів збавлять спеку.

Проте вже з 6 серпня спека повернеться і температура триматиметься від + 28 до + 30 градусів приблизно до 14 числа.

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До кінця робочого тижня температура повітря у столиці утримуватиметься на позначках до +26 градусів. Водночас вже на вихідних Київ накриє сильна спека — передбачається від +29 до +33 градусів. У понеділок прийдуть сильні дощі та зниження температури, але буквально на один і потім знову стане жарко.

Ще одне невелике похолодання можливе в останні дні липня, але серпень знову почнеться зі спеки до +31 градуса. Весь перший тиждень серпня буде спекотним, а опадів майже не буде.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду прогнозують синоптики українцям на останній місяць літа — серпень.

Також нагадаємо, що у 2022 році осінь в Україні настане дуже раптово.