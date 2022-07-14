Украину накроет жара до +39 градусов: народный синоптик назвал регионы, в которых будет теплее всего

По словам Щедрина, осадков скоро станет меньше

После резкого ухудшения погоды и сильных шквалов в Украину вернется солнце. Жару принесет антициклон. В некоторых регионах столбики термометров будут почти доходить до отметки +40.

О погоде в ближайшие две недели в Украине в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин. Судя по его данным, в конце лета украинцев застанет мощная волна жары.

Еще 15 июля, в пятницу, в северных областях задержится циклон. В этой части страны пройдут небольшие дожди, но на остальной территории малооблачно и без осадков.

В то время как с 16 числа и до 22 июля, прогнозирует Щедрин, осадки по всей стране маловероятны. Только 22 июля, по его словам, по всей Украине возможны кратковременные ливни с грозами.

Тогда как уже с 23 июля и до 29 числа, говорит народный синоптик, в Украину придет антициклон. По его словам, он обусловит сильную жару по всей стране, особенно в восточных, центральных и южных областях. Щедрин сообщил, что ожидается от 30 до 39 градусов тепла днем и в пределах от +20 до +25 ночью. В этот период, по данным народного синоптика, по всей Украине будет наблюдаться солнечная и сухая погода.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о сохранении засухи в некоторых областях Украины. По его словам, будет наблюдаться чрезвычайная пожарная опасность самого высокого уровня.

Как ранее сообщал "Телеграф", синоптики прогнозируют резкое начало осени в этом году. Более того, вместе с понижением температуры воздуха возможны осадки.