Половину Украины накроет засуха, а другую – грозы и шквалы: прогноз синоптика

Синоптик рассказал, в каких областях будет больше всего осадков

В Украине ожидаются дожди и грозы, временами возможны град и ливни. Но вместе с тем на Юге и Востоке страны будет сохраняться засуха.

Такой прогноз погоды для Украины на ближайшее время озвучил в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, осадки накроют не всю страну, а лишь часть областей.

Как прогнозирует синоптик, наиболее существенные осадки в ближайшие пару недель вероятны в центральных и северных областях Украины. Основной их причиной станет преобладание оси барической ложбины с Чёрного моря, а также малоподвижный атмосферный фронт, который вытянется в меридиональном направлении с юга на север. Дожди будут проходить и в других регионах, однако более локально и с меньшей интенсивностью.

В южных и восточных областях за счёт высокой температуры продолжится развитие засухи, а также сохранится чрезвычайная пожарная опасность наивысшего уровня (5 класс). Поэтому, напоминает Кибальчич, следует помнить о правилах поведения с огнём и не разводить костры в лесных массивах.

Синоптик отмечает, что важно помнить и про опасные метеорологические явления летнего характера: грозы, град и шквалы. В ближайшие 10 дней данные явления наиболее вероятны в центральных, южных и восточных областях в связи с более высокими температурами и неустойчивостью воздушной массы. В указанных регионах подавляющая часть осадков ожидается ливневого характера, а значит высока вероятность и опасных метеоявлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие погодные сюрпризы ожидать украинцам в конце лета.