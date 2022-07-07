Украину накроют сильные дожди и грозы: синоптик рассказал, когда вернется жара

Дожди будут идти несколько дней подряд, а затем вернется солнце

Второй месяц лета начался с понижения температуры и осадков почти по всей территории Украины, а вот вторая декада июля приготовила украинцам погодные "сюрпризы" в виде температурных качелей и неожиданных погодных явлений.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, середина июля будет теплее начала месяца, но заходить это тепло будет с перерывами.

По прогнозу синоптика, резкое изменение погоды в Украине будет наблюдаться всю вторую декаду июля, а также коснется части третьей.

"Резкое повышение температуры на 3-4 дня, а дальше снижение краткосрочное. От того высока вероятность шквалов и урагана в этот период", — указал Деркач, отметив, что жара вернется в Украину к концу текущего месяца.

Между тем, данные sinoptik.ua говорят нам о том, что в промежутке с 10 по 14 июля большинство регионов накроют дожди и даже ливни. Непогода охватит Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую области и некоторые другие регионы.

Погода в Киеве 7-16 июля

Погода в Харькове 7-16 июля

Погода в Днепре 7-16 июля

Погода во Львове 7-16 июля

Погода в Одессе 7-16 июля

Ранее "Телеграф" сообщал, что август этим летом окажется крайне комфортным по погодным условиям — в общей сложности месяц будет теплым, но жара будет надоедать не слишком сильно. Любителям дождя тоже будет чему радоваться, но уже в конце месяца.