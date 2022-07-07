Україну накриють сильні дощі та грози: синоптик розповів, коли повернеться спека
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Дощі йтимуть кілька днів поспіль, а потім повернеться сонце
Другий місяць літа розпочався зі зниження температури та опадів майже по всій території України, а от друга декада липня приготувала українцям погодні "сюрпризи" у вигляді температурних гойдалок та несподіваних погодних явищ.
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, середина липня буде теплішою за початок місяця, але заходитиме це тепло з перервами.
За прогнозом синоптика, різка зміна погоди в Україні спостерігатиметься всю другу декаду липня, а також зачепить частину третьої.
"Різке підвищення температури на 3-4 дні, а далі зниження короткострокове. Від того висока можливість шквалів і буревіїв у цей період", — вказав Деркач, зазначивши, що спека повернеться в Україну під кінець поточного місяця.
Тим часом дані sinoptik.ua кажуть нам про те, що у проміжку з 10 по 14 липня більшість регіонів накриють дощі та навіть зливи. Негода охопить Київську, Харківську, Дніпропетровську, Львівську, Одеську області та деякі інші регіони.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що серпень цього літа видасться вкрай комфортним за погодними умовами — загалом місяць буде теплим, але спека докучатиме не надто сильно. Любителям дощу також буде чому радіти, але вже наприкінці місяця.