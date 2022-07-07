Україну накриють сильні дощі та грози: синоптик розповів, коли повернеться спека

Дощі йтимуть кілька днів поспіль, а потім повернеться сонце

Другий місяць літа розпочався зі зниження температури та опадів майже по всій території України, а от друга декада липня приготувала українцям погодні "сюрпризи" у вигляді температурних гойдалок та несподіваних погодних явищ.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, середина липня буде теплішою за початок місяця, але заходитиме це тепло з перервами.

За прогнозом синоптика, різка зміна погоди в Україні спостерігатиметься всю другу декаду липня, а також зачепить частину третьої.

"Різке підвищення температури на 3-4 дні, а далі зниження короткострокове. Від того висока можливість шквалів і буревіїв у цей період", — вказав Деркач, зазначивши, що спека повернеться в Україну під кінець поточного місяця.

Тим часом дані sinoptik.ua кажуть нам про те, що у проміжку з 10 по 14 липня більшість регіонів накриють дощі та навіть зливи. Негода охопить Київську, Харківську, Дніпропетровську, Львівську, Одеську області та деякі інші регіони.

Погода у Києві 7-16 липня

Погода у Харкові 7-16 липня

Погода у Дніпрі 7-16 липня

Погода у Львові 7-16 липня

Погода в Одесі 7-16 липня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серпень цього літа видасться вкрай комфортним за погодними умовами — загалом місяць буде теплим, але спека докучатиме не надто сильно. Любителям дощу також буде чому радіти, але вже наприкінці місяця.