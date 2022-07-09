Половину України накриє посуха, а іншу – грози та шквали: прогноз синоптика

Синоптик розповів, у яких областях буде найбільше опадів

В Україні очікуються дощі та грози, часом можливі град та зливи. Але водночас на Півдні та Сході країни зберігатиметься посуха.

Такий прогноз погоди для України найближчим часом озвучив у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, опади накриють не всю країну, а лише частину областей.

Як прогнозує синоптик, найбільш суттєві опади у найближчі кілька тижнів ймовірні у центральних та північних областях України. Основною їх причиною стане переважання осі баричної балки з Чорного моря, а також малорухливий атмосферний фронт, який витягнеться у меридіональному напрямку з півдня на північ. Дощі проходитимуть і в інших регіонах, проте локальніше і з меншою інтенсивністю.

У південних та східних областях за рахунок високої температури продовжиться розвиток посухи, а також збережеться надзвичайна пожежна небезпека найвищого рівня (5 клас). Тому, нагадує Кібальчич, слід пам’ятати про правила поведінки з вогнем та не розводити багаття у лісових масивах.

Синоптик зазначає, що важливо пам’ятати і про небезпечні метеорологічні явища літнього характеру: грози, град та шквали. У найближчі 10 днів дані явища найбільш вірогідні у центральних, південних та східних областях у зв’язку з вищими температурами та нестійкістю повітряної маси. У зазначених регіонах переважна частина опадів очікується зливового характеру, а отже, висока ймовірність і небезпечних метеоявлень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які погодні сюрпризи чекатимуть українців наприкінці літа.