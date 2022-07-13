Укр

Украину резко накроет шквалами: для каких областей прогноз погоды самый неприятный

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Скорость ветра – как у автомобиля в городе
Скорость ветра – как у автомобиля в городе

Части украинцев следует поберечься погоды в среду

В части областей Украины 13 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. От слегка осенней прохлады может перейти к катаклизмам — порывы ветра на западе, севере и большей части центра достигнут 15-20 метров в секунду, что в более привычной системе оценки скорости равно 50-70 км в час.

О желтом уровне опасности предупреждают в ГСЧС. Согласно прогнозу гидрометцентра, сильный ветер будет сопровождаться ливнями и похолоданием.

В некоторых городах Украины температурный максимум 13 июля составит:

  • Киев — днем +18/ ночью +15
  • Львов — +22/ +14
  • Ужгород — +25/ +14
  • Харьков — +26/ +15
  • Днепр — +25/ +15
  • Житомир, Хмельницкий — +19/+13.
Прогноз погоды на 13 июля
Прогноз погоды на 13 июля
Шквалы 13 июля
Предупреждение об опасности коснулось половины Украины

Будут продолжаться шквалы и непогода до конца суток. Уже с 14 июля ситуация стабилизируется и изменится к лучшему. На востоке все же прогнозируют грозы, а вот большая часть страны будет без осадков и солнца. Температура повысится местами на 10 градусов за сутки.

Прогноз погоды на 14 июля
Прогноз погоды на 14 июля

В ближайшие недели в Украине ожидается крайне переменчивая погода — дожди будут сменяться засухой и жарой. Не отличится ровной погодой и август – следует ожидать теплую первую декаду, но осень придет по календарному расписанию.

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#Погода #Прогноз погоды #Попередження