Украину резко накроет шквалами: для каких областей прогноз погоды самый неприятный

Части украинцев следует поберечься погоды в среду

В части областей Украины 13 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. От слегка осенней прохлады может перейти к катаклизмам — порывы ветра на западе, севере и большей части центра достигнут 15-20 метров в секунду, что в более привычной системе оценки скорости равно 50-70 км в час.

О желтом уровне опасности предупреждают в ГСЧС. Согласно прогнозу гидрометцентра, сильный ветер будет сопровождаться ливнями и похолоданием.

В некоторых городах Украины температурный максимум 13 июля составит:

Киев — днем +18/ ночью +15

Львов — +22/ +14

Ужгород — +25/ +14

Харьков — +26/ +15

Днепр — +25/ +15

Житомир, Хмельницкий — +19/+13.

Прогноз погоды на 13 июля

Предупреждение об опасности коснулось половины Украины

Будут продолжаться шквалы и непогода до конца суток. Уже с 14 июля ситуация стабилизируется и изменится к лучшему. На востоке все же прогнозируют грозы, а вот большая часть страны будет без осадков и солнца. Температура повысится местами на 10 градусов за сутки.

Прогноз погоды на 14 июля

В ближайшие недели в Украине ожидается крайне переменчивая погода — дожди будут сменяться засухой и жарой. Не отличится ровной погодой и август – следует ожидать теплую первую декаду, но осень придет по календарному расписанию.