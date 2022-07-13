Украину резко накроет шквалами: для каких областей прогноз погоды самый неприятный
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Части украинцев следует поберечься погоды в среду
В части областей Украины 13 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. От слегка осенней прохлады может перейти к катаклизмам — порывы ветра на западе, севере и большей части центра достигнут 15-20 метров в секунду, что в более привычной системе оценки скорости равно 50-70 км в час.
О желтом уровне опасности предупреждают в ГСЧС. Согласно прогнозу гидрометцентра, сильный ветер будет сопровождаться ливнями и похолоданием.
В некоторых городах Украины температурный максимум 13 июля составит:
- Киев — днем +18/ ночью +15
- Львов — +22/ +14
- Ужгород — +25/ +14
- Харьков — +26/ +15
- Днепр — +25/ +15
- Житомир, Хмельницкий — +19/+13.
Будут продолжаться шквалы и непогода до конца суток. Уже с 14 июля ситуация стабилизируется и изменится к лучшему. На востоке все же прогнозируют грозы, а вот большая часть страны будет без осадков и солнца. Температура повысится местами на 10 градусов за сутки.
В ближайшие недели в Украине ожидается крайне переменчивая погода — дожди будут сменяться засухой и жарой. Не отличится ровной погодой и август – следует ожидать теплую первую декаду, но осень придет по календарному расписанию.