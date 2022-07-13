Україну різко накриє шквалами: для яких областей прогноз погоди найнеприємніший

Частині українців варто поберегтися погоди у середу

В частині областей України 13 липня очікується різке погіршення погодних умов. Від трохи осінньої прохолоди може перейти до катаклізмів — пориви вітру на заході, півночі та більшій частині центру сягнуть 15-20 метрів на секунду, що в більш звичній системі оцінки швидкості дорівнює 50-70 км на годину.

Про жовтий рівень небезпеки попереджають в ДСНС. Згідно з прогнозом гідрометцентру сильний вітер буде супроводжуватися зливами та похолоданням.

У деяких містах України температурний максимум 13 липня буде складати:

Київ — вдень +18/ вночі +15

Львів — +22/ +14

Ужгород — +25/ +14

Харків — +26/ +15

Дніпро — +25/ +15

Житомир, Хмельницький — +19/ +13.

Прогноз погоди на 13 липня

Попередженя про небезпеку торкнулося половини України

Триватимуть шквали та негода до кінця доби. Вже з 14 липня ситуація стабілізується та зміниться на краще. На сході все ж таки прогнозують грози, а от більша частина країни буде без опадів та з сонцем. Температура підвищиться місцями на 10 градусів за добу.

Прогноз погоди на 14 липня

Найближчими тижнями в Україні очікується вкрай мінлива погода — дощі будуть змінюватися посухою та спекою. Не відзначиться рівною погодою і серпень — слід очікувати теплу першу декаду, але осінь прийде за календарним розкладом.