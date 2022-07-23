Грози та температурні гойдалки: українців попередили про майбутні погодні сюрпризи

Українцям варто приготуватися до того, що погода найближчими днями стабільної не буде

Початок нового тижня Україні відзначиться періодичними дощами з грозами у різних куточках нашої країни, які призведуть до помітних температурних гойдалок.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у неділю дощі та грози накриють західні та частина центральних областей. Температура повітря буде такою ж неоднозначною по всій Україні, і якщо на Заході стовпчик термометра опуститься до +24…+26 градусів, то на Півдні можлива спека до +32 градусів.

У понеділок дощі та грози перекочують із заходу на схід, а також накриють південні області, а температура повітря більш-менш вирівняється на позначках +26…+29 градусів, хоча в Сумській та Харківській областях буде прохолодніше.

26 липня суха погода переважатиме на більшій частині території України, хоч мешканцям низки областей доведеться перечекати ще один дощовий день.

27 липня опади знову накриють Захід нашої країни, а 28 липня вони прийдуть у центральні, північні та деякі південні області.

Як повідомлялося раніше, липень в Україні закінчиться по-справжньому літньою спекою, яка продиктує те, яким буде початок серпня. Однак попри спекотний початок останнього місяця літа, загалом він буде досить прохолодним.